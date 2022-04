Stasera in tv, oggi sabato 30 aprile su Rai4 «Lo spietato»: curiosità e trama del film con Riccardo Scamarcio

Stasera in tv, sabato 30 aprile, andrà in onda su Rai4 alle 21:20 il film «Lo spietato», del 2019. Film italiano diretto da Renato De Maria. Cast: Riccardo Scamarcio, Sara Serraiocco, Alessio Pratico

La trama

A sedici anni, Santo Russo lascia la Calabria con sua madre e il suo fratellino per raggiungere il padre, ex componente della 'ndrangheta. La famiglia si stabilisce a Romano Banco, in periferia di Milano, dove Santo inizia a lavorare come facchino e stringe amicizia con Mario Barbieri, figlio del titolare della salumeria del paese; qui inizia anche ad imparare il dialetto milanese. Dalle rapine, ai sequestri di persona, fino alla raffinazione di eroina, un'ascesa criminale in collegamento con la 'ndrangheta in Lombardia, che si concluderà con la collaborazione con la giustizia.

Curiosità

Lo Spietato è una storia vera? In molti si sono posti questa domanda e questa è la risposta che ha fornito il regista Renato De Maria a proposito: «È un film che punta a raccontare una storia vera: la vicenda di un gangster che, negli Anni ‘80, dalla Calabria parte alla conquista di Milano. È una specie di commistione di diversi generi cinematografici, una storia di gangster, ma anche una comedy e un racconto del sociale nella Milano del boom economico degli ‘80. L’abbiamo definita, appunto, una gangster –comedy: è un racconto cinematografico puro. Il protagonista, così come i due dei miei precedenti “Paz” e “Vita oscena”, vive una sorta inadeguatezza nella società in cui vive, anche se in un modo diverso. Certa di vivere in I classe, anche se quando è nato gli hanno assegnato un biglietto di II classe. Vive in un posto che non gli è stato assegnato dal destino, quindi dell’alta società milanese ha l’ambizione di essere un imprenditore. Il film funge da adattamento del romanzo Manager Calibro 9, scritto, a quattro mani, da Pietro Colaprico e Luca Fazzo.