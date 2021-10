Stasera in tv, oggi giovedì 28 ottobre su La 5 «Bridget Jones's Baby»: curiosità e trama del film con Renée Zellweger

Giovedì 28 Ottobre 2021, 14:35

Stasera in tv, giovedì 28 ottobre, andrà in onda su La 5 alle 21:10 il film «Bridget Jones's Baby» del 2016. Dodicesimo lungometraggio diretto dalla regista inglese Sharon Maguire. Tra i protagonisti Colin Firth, Renée Zellweger e Patrick Dempsey.

La trama

Dodici anni dopo «Il pasticcio», ritroviamo Bridget e il suo diario. Le disavventure della nostra cara e pasticciona Bridget, sempre interpretata da Renée Zellweger, ora collaboratrice in un notiziario di punta e arrivata alla soglia dei quaranta, si svolgono naturalmente tra le strade di Londra, tutto procede più o meno come sempre, ma... cosa potrebbe capitarle del resto? Beh, per esempio di incontrare un affascinante americano, magari esattamente opposto Mr. Darcy. Questo è quel che le capita. Il nome dell'uomo è Jack. A interrompere bruscamente il flusso di pensieri di Bridget sulla sua vita e la sua carriera viene interrotto quando scopre di essere incinta. E, naturalmente, c'è un intoppo. Lei può essere sicura solo al 50 per cento della vera identità del padre del suo bambino. Ma la cara Bridget saprà cavarsela anche stavolta, per di più in compagnia di un bel pancione.

Curiosità

Il primo teaser trailer del film fu diffuso il 22 marzo 2016, mentre il trailer esteso il giorno seguente. La pellicola è stata distribuita nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 16 settembre 2016, mentre in Italia uscì il 22 settembre seguente.

