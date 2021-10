Stasera in tv, oggi martedì 19 ottobre su Rai 4 «7 sconosciuti a El Royale»: curiosità e trama del film con Jeff Bridges

Martedì 19 Ottobre 2021, 16:32

Stasera in tv, martedì 19 ottobre, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «7 sconosciuti a El Royale» del 2018. Quinto lungometraggio diretto dal regista statunitense Drew Goddard. Tra i protagonisti oltre allo Cynthia Erivo, Jeff Bridges e Dakota Johnson.

La trama

Fine anni '60, alcuni estranei, tra i quali un anziano prete affetto da demenza precoce, una cantante afroamericana in difficoltà, un venditore chiacchierone in vacanza e una giovane donna, in apparenza una hippie, arrivano per caso nello stesso giorno a Lake Tahoe, al confine tra California e Nevada, all'hotel "El Royale", struttura un tempo sfarzosa e ormai fatiscente e piena di misteri. Ognuno di loro ha un segreto da seppellire. Nel corso di una notte, man mano che diventa sempre più chiaro che che quasi nessuno di loro è esattamente quello che sembra, ognuno avrà un’ultima possibilità per redimersi prima che tutto vada all'inferno.

Curiosità

L'8 marzo 2017 la 20th Century Fox acquista il soggetto, scritto da Drew Goddard, che sarà anche regista e produttore del film. Le riprese del film, il cui budget è stato di 32 milioni di dollari sono iniziate il 29 gennaio 2018 a Vancouver e sono proseguite a Burnaby nel febbraio seguente.

Il primo trailer del film venne diffuso il 7 giugno 2018. La pellicola, inizialmente fissata per il 5 ottobre 2018, è stata distribuita nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 12 ottobre dello stesso anno ed in quelle italiane dal 25 ottobre 2018.

