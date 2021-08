Stasera in tv, venerdì 27 agosto su Rai 2 «A volte i segreti uccidono»: curiosità e trama del film con Jade Harlow

Venerdì 27 Agosto 2021, 15:04 - Ultimo aggiornamento: 15:07

Stasera in tv, venerdì 27 agosto, andrà in onda su Rai 2 alle 21:20 il film «A volte i segreti uccidono» del 2019. Secondo lungometraggio diretto dai registi americani Devon Downs e Kenny Gage. Tra i protagonisti Rusty Joiner, Jade Harlow e Brianna Gage.

La trama

Costretta a dare sua figlia in adozione quando era minorenne, Laura, interpretata da Jade Harlow, è entusiasta quando Bree, ormai adulta, riappare nella sua vita. Laura nel frattempo ha avuto un'altra figlia Skylar, che stabilisce subito un bel rapporto con Bree. Ma Bree non è quello che sembra, la facciata perfetta nasconde una pericolosa sociopatica, disposta a tutto per ottenere ciò che desidera.

Curiosità

Un classico appuntamento nel segno del giallo con un film per la tv. «A Daughter’s Deception» è il titolo originale e la durata è di circa 90 minuti.

Il thriller «A Volte i Segreti Uccidono» è stato prodotto da MarVista Entertainment per Lifetime, un canale della tv americana, che l’ha mandato in onda nel 2019.