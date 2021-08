Stasera in tv, giovedì 26 agosto su Rai 1 «Il Mostro»: curiosità e trama del film con Roberto Benigni

Giovedì 26 Agosto 2021, 14:18

Stasera in tv, giovedì 26 agosto, andrà in onda su Rai 1 alle 21:25 il film «Il mostro» del 1994. Sesto lungometraggio diretto dall'attore e regista Roberto Benigni. Tra i protagonisti oltre lo stesso Benigni, Nicoletta Braschi e Michele Blanc. Basato sulla sceneggiatura scritta dall'artista fiorentino, in collaborazione con Vincenzo Cerami. Fu premiato Globo d'oro al miglior attore protagonista.

Uomini e Donne, Gemma lascia il programma? Parteciperà a un reality: ecco quale

La trama

La storia ruota attorno a Loris, interpretato da Roberto Benigni, un disoccupato che sbarca il lunario come può, tra un lavoretto e l'altro, in perenne lotta con l'odiato amministratore di condominio. Per una serie di equivoci, Loris finisce nel mirino della polizia che sospetta sia il maniaco sessuale e serial killer di donne che, da qualche tempo, terrorizza il quartiere.

Curiosità

Uscito il 22 ottobre 1994 nelle sale italiane, la pellicola incassò oltre 35 miliardi di lire, circa 18 milioni di euro, risultando campione d'incassi assoluto nella stagione 1994/1995 davanti al cartone animato Disney «Il re leone» e al film premio Oscar «Forrest Gump».

Uomini e Donne, è Andrea Nicole la nuova tronista: «Io trans? No, ho completato percorso»