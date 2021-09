Stasera in tv, mercoledì 22 settembre su Rai Movie «Poli opposti»: curiosità e trama del film con Luca Argentero

Mercoledì 22 Settembre 2021, 17:37

Stasera in tv, martedì 22 settembre, andrà in onda su Rai Movie alle 21:10 il film «Poli opposti» del 2015. Primo lungometraggio diretto dal regista italiano Max Croci. Tra i protagonisti Tommaso Ragno, Luca Argentero e Sarah Felberbaum.

La trama

Stefano Parisi, interpretato da Luca Argentero, è un terapista di coppia. Lei, Claudia Torrini, è un avvocato divorzista. Lui cerca di unire le coppie, riparando matrimoni in crisi, lei, al contrario, peggiore incubo per i mariti delle sue clienti, le separa. Sul fronte privato Stefano ha appena lasciato la moglie, Mariasole, mentre Claudia è la mamma single del piccolo Luca. I due sono agli antipodi. Ma gli opposti, si sa, si attraggono. E così le iniziali schermaglie tra i due lasciano il posto a un'attrazione impossibile da contrastare. Gli scontri iniziali non tardano a diventare un linguaggio d'amore.

Curiosità

Il trailer del film è uscito il anteprima sul sito di Vanity Fair il 9 settembre 2015. Il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche l'8 ottobre 2015.

