Stasera in tv, lunedì 20 settembre su Rai 2 «Jumanji - Benvenuti nella giungla»: curiosità e trama del film con Dwayne Johnson

Lunedì 20 Settembre 2021, 15:04

Stasera in tv, lunedì 20 settembre, andrà in onda su Rai 2 alle 21:20 il film «Jumanji - Benvenuti nella giungla» del 2017. Quarto lungometraggio diretto dal regista statunitense Jake Kasdan. Tra i protagonisti Kevin Hart, Dwayne Johnson e Jack Black:

La trama

Nella nuovissima avventura con Jumanji, quattro ragazzi delle scuole superiori finiti in punizione scoprono una vecchia console per videogiochi nei locali sotterranei della scuola. Attirati dall'ambientazione da giungla del gioco, decidono di iniziare una partita. Quello che scoprono una volta premuto il tasto start è che il gioco li ha risucchiati dentro sé e e per di più con le sembianze adulte degli avatar selezionati. Non si tratta di un gioco, si tratta di sopravvivere. Per battere il gioco e tornare nel mondo reale, i quattro dovranno affrontare l'avventura più pericolosa della loro vita, scoprire cosa ha lasciato Alan Parrish vent'anni prima e cambiare il modo in cui pensano a se stessi, altrimenti rimarranno bloccati nel gioco per sempre, destinati ad essere interpretati da altri senza pausa.

Curiosità

A ventidue anni di distanza dal film di Joe Johnston, Jake Kasdan porta sul grande schermo l'adventure-fantasy un po' sequel un po' reboot del film del 1995, basato a sua volta sul racconto omonimo del 1981 scritto da Chris Van Allsburg. Nel luglio 2012 sono cominciate a circolare le prime voci riguardo a un remake in chiave moderna di Jumanji. Nell'agosto 2015 la Sony Pictures ha annunciato ufficialmente l'uscita del film per il 25 dicembre 2016. La data è stata successivamente spostata al 22 dicembre 2017. Il budget del film è stato di 90 milioni di dollari.

