Stasera in tv, lunedì 20 settembre su Iris «Ritorno a Cold Mountain»: curiosità e trama del film con Jude Law

Lunedì 20 Settembre 2021, 14:50 - Ultimo aggiornamento: 14:51

Stasera in tv, lunedì 20 settembre, andrà in onda su Iris alle 21:00 il film «Ritorno a Cold Mountain» del 2003. Sesto lungometraggio diretto dal regista inglese Anthony Minghella. Tra i protagonisti Nicole Kidman, Jude Law e Renée Zellweger.

La trama

L'America è messa a ferro e fuoco dalla Guerra Civile. Ferito in battaglia, il soldato confederato Iman, interpretato da Jude Law: decide di lasciare il fronte per far ritorno a Cold Mountain, la sua cittadina d'origine e riabbracciare la sua amata Ava, interpretata da Nicole Kidman. Mentre lui attraversa il Paese, lei, in seguito alla morte del padre, impara a mandare avanti la fattoria di famiglia grazie all'aiuto dell'indomita Ruby.

Curiosità

Renée Zellwegger premiata Oscar 2004 come migliore attrice non protagonista. Nel 1997, la United Artists ha acquistato i diritti di «Ritorno a Cold Mountain». La Mgm/United Artists e Miramax Films hanno poi annunciato un accordo per produrre otto film insieme, condividendo i profitti. Il budget della pellicola è cresciuto fino a quasi 120 milioni di dollari. Tom Cruise, all'epoca sposato con Nicole Kidman, avrebbe voluto interpretare Inman, ma la produzione decise di non accettare la sua richiesta di 20 milioni di dollari.

La 'Cold Mountain', di cui parla il film, è una vera montagna situata all'interno della foresta nazionale di Pisgah, nella contea di Haywood, nella Carolina del Nord. Ma le riprese sono state fatte principalmente in Romania, in Virginia e in Carolina del Sud.

