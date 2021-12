Stasera in tv, oggi giovedì 16 dicembre su Iris «Payback - La rivincita di Porter»: curiosità e trama del film con Mel Gibson

Stasera in tv, giovedì 16 dicembre, andrà in onda su Iris alle 21:00 il film «Payback - La rivincita di Porter» del 1999. Primo lungometraggio diretto dal regista statunitense Brian Helgeland. Tra i protagonisti Gregg Henry, Mel Gibson e Maria Bello.

La trama

Porter, interpretato da Mel Gibson, e Val, interpretato da Gregg Henry, sono una coppia di abili ladri. Il sodalizio tra i due si rompe quando, dopo aver scippato un bel malloppo a un gruppo di malviventi cinesi, Val, con l’ignara complicità della moglie del suo “socio in affari”, attira Porter in una trappola e gli spara. Peccato Val non si accerti che Porter sia realmente morto.

Curiosità

Le riprese del film sono state effettuate tra settembre e dicembre 1997 a Chicago e tra giugno e agosto 1998 a Los Angeles; altre scene sono state realizzate allo Stage 20 dei Warner Bros. Studios di Burbank, in California.

Le musiche originali e la colonna sonora del film sono curate dal compositore Chris Boardman e sono raccolte nell'album che ha preso il titolo originale del film «Payback». Questa raccolta è ricca soprattutto di brani famosi cantati da interpreti di grande rilievo come Dean Martin e James Brown.

