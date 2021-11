Stasera in tv, oggi lunedì 15 novembre su Iris «Una folle passione»: curiosità e trama del film con Bradley Cooper

Stasera in tv, lunedì 15 novembre, andrà in onda su Iris alle 21:00 il film «Una folle passione» del 2016. Sesto lungometraggio diretto dalla regista messicana Patricia Riggen. Tra i protagonisti Queen Latifah, Jennifer Garner e Martin Henderson.

La trama

L'amore può degenerare in ossessione, passione accecante. Quando ciò accade è una tragedia. "Medea" ne è l'emblema. Sul finire degli Anni Venti, tra le montagne del North Carolina, George e Serena Pemberton sono una bellissima coppia di novelli sposi. Forti dell'amore che li lega i due cominciano a lavorare per creare il loro impero di legname. Lui è un uomo volitivo, intelligente e forte, lei è una donna bellissima, decisa, femminile e al contempo assolutamente a suo agio nel fare le cose che fanno gli uomini. Niente e nessuno sembra poter ostacolare la loro ambizione né l'incredibile sentimento che nutrono l'uno per l'altra. La felicità è immensa quando Serena rimane incinta, ma l'entusiamso si spegne quando perde il bambino all’ottavo mese di gravidanza e scopre di non poterne più concepire. Qualcosa di oscuro comincia a farsi strada in lei e di lì a poco scopre un segreto del passato di George che muterà per sempre il destino della loro relazione.

Curiosità

Il film inizialmente doveva essere diretto da Darren Aronofsky e con protagonista Angelina Jolie. Successivamente il posto di regista è stato preso dal premio Oscar Susanne Bier, mentre per i ruoli di George e Serena sono stati scritturati rispettivamente Bradley Cooper e Jennifer Lawrence.

Le riprese si sono svolte in Repubblica Ceca dal 26 marzo fino al maggio 2012. Distribuzione Il primo trailer italiano del film è stato diffuso su YouTube il 12 settembre 2014.

