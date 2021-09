Stasera in tv, lunedì 13 settembre su Rai Movie «L'ora delle pistole - Vendetta all'O.K. Corral»: curiosità e trama del film con James Garner

Lunedì 13 Settembre 2021, 14:38

Stasera in tv, lunedì 13 settembre, andrà in onda su Rai Movie alle 21:10 il film «L'ora delle pistole - Vendetta all'O.K. Corral» del 1967. Ventisettesimo lungometraggio diretto dal regista statunitense John Sturges. Tra i protagonisti Jason Robards, James Garner e Robert Ryan.

La trama

A Tombstone, in Arizona, lo sceriffo Wyatt Earp, interpretato da James Garner, si batte contro Clanton, interpretato da Robert Ryan, un trafficante di bestiame. Lo affiancano nell'impresa i suoi due fratelli, Virgil e Morgan, e l'amico Doc Holliday. Clanton viene sconfitto in un duello e, per vendicarsi, uccide a tradimento i due fratelli di Earp. Doc Holliday cerca di convincere l'amico a rinunciare alla vendetta, ma Earp non si ferma neppure di fronte al pericolo costituito dal numero degli uomini al soldo di Clanton: forma un gruppo di pistoleri e affronta il rivale in uno scontro mortale presso l'Ok Corrall.

Curiosità

La musica del film è stata composta da Jerry Goldsmith. Garner ha scritto nelle sue memorie che ha accettato di fare il film senza leggere la sceneggiatura perché aveva una grande stima del regista. La pellicola è stata girata nello Stato di Durango, in Messico.

