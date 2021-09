Stasera in tv, venerdì 10 settembre su Rai 3 «5 è il numero perfetto»: curiosità e trama del film con Toni Servillo

Venerdì 10 Settembre 2021, 14:36

Stasera in tv, venerdì 10 settembre, andrà in onda su Rai 3 alle 21:20 il film «L'uomo senza sonno» del 2019. Primo lungometraggio diretto dal regista e fumettista italiano Igor Tuveri. Tra i protagonisti Valeria Golino, Toni Servillo e Carlo Buccirosso.

La trama

Tratto dalla sua graphic novel, pubblicata e acclamata nel 2002. Il film segue le vicende di Peppino Lo Cicero, interpretato da Toni Servillo, guappo e sicario in pensione, che torna in attività dopo l’omicidio del figlio. Il tragico avvenimento innesca una serie di azioni e reazioni violente, ma è anche la scintilla per cominciare una nuova vita.

Curiosità

Rispetto alla graphic novel dal quale è tratto, nel film compare un nuovo personaggio, il Gobbo, una figura apparentemente miserabile alla quale Lo Cicero si rivolge per trovare l'arma perfetta per tornare in pista.

Il film è ambientato negli anni Settanta in una Napoli notturna e deserta, che, come ha dichiarato il regista, è volutamente lontana da quella città livida e frontale descritta in Gomorra. Come ha dichiarato Igort, nome d'arte del regista, l'idea è stata quella di attuare una grande stilizzazione, tanto che anche le sparatorie sono coreografate.

