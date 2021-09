Stasera in tv, oggi 10 settembre "A Star Is Born" su Canale 5: 6 segreti sul film con Cooper e Lady Gaga

Venerdì 10 Settembre 2021, 10:08

Canale 5 venerdì 10 Settembre in prima serata propone 'A Star Is Born' film del 2018 che ha segnato il debutto alla regia di Bradley Cooper. Quarto remake del celebre 'È nata una stella' del 1937, vede nei panni dei protagonisti lo stesso Bradley Cooper e Lady Gaga. Questo remake con 435 milioni di incasso (a fronte dei 36 che è costato) è il film più redditizio con una cantante protagonista. Titolo fino ad allora detenuto da 'Guardia del corpo' con Whitney Houston. Ma le curiosità non finiscono qui. Crediti Foto: kikapress, shutterstock Music: «Summer» from Bensound.com



