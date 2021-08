Stasera in tv, su Rai2 “Kilimangiaro Estate”: le anticipazioni della sesta puntata

Domenica 1 Agosto 2021, 19:59 - Ultimo aggiornamento: 20:31

Stasera in tv, domenica 1 agosto, su Rai3 andrà in onda in prima serata un nuovo appuntamento con Kilimangiaro Estate. Ecco alcune anticipazioni sulla sesta puntata di questa edizione estiva, condotta come sempre da Camila Raznovich.

Anticipazioni

Il primo viaggio della serata sarà quello nell’evoluzione con Telmo Pievani, professore di Filosofia delle Scienze Biologiche presso l’Università di Padova. Tra gli altri ospiti, Max Casacci, chitarrista e fondatore dei Subsonica, Ilaria Gaspari, giovane scrittrice e astro nascente della filosofia italiana e, in collegamento da Lugano, la biologa marina Mariasole Bianco. Tanti i viaggi della puntata: Bali, con un documentario dalle immagini indimenticabili, Singapore, dove ci sarà in collegamento il politologo e consulente strategico Parag Khanna, e poi ancora, le Isole Lofoten, l’Ecuador, Kathmandu in Nepal, per arrivare infine in Malesia.