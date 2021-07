Stasera in tv giovedì 1 luglio su La7, «Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto»: curiosità e trama del film

Giovedì 1 Luglio 2021, 13:47

Stasera in tv andrà in onda su La7 alle 23:15 il film «Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto» del 1970. Ottavo lungometraggio diretto dal regista italiano Elio Petri. È considerato uno dei migliori film del regista e uno dei migliori in Italia, tanto che venne inserito nella lista 100 film italiani da salvare.

La trama

Il capo della omicidi di Roma, interpretato da Gian Maria Volonté, uccide la sua amante, interpretata da Florinda Bolkan premurandosi di lasciare sulla scena del crimine ogni sorta di indizio che possa ricondurre proprio a lui. Ma la sua posizione lo mette al riparo da ogni capo d'accusa.

Curiosità

Concepito inizialmente come un'elaborazione del tema dostoevskiano della sfida di un assassino alla giustizia e come una riflessione sui meccanismi psicologici. La valenza più dichiaratamente politica venne al film dalla scelta di un commissario di polizia per la parte dell'assassino. Premiamo con il Premio Speciale della Giuria al Festival di Cannes nel 1970 e Premio Oscar nel 1971 come Miglior Film Straniero.

