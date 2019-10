Stasera in tv, 29 ottobre: dal film Titanic al programma Le Iene Show

Stasera in tv, i film e i programmi su tutti i canali della prima serata oggi martedì 29 ottobre: dal film campione d'incassi Titanic in onda su Canale5, passando per il programma televisivo Le Iene Show su Italia1, fino al consueto appuntamento con il talk televisivo Di Martedì condotto da Giovanni FLoris in diretta su La7.

Rai1, ore: 21:25: La strada di casa - Stagione 2 Episodio 11 (Fiction).

Nell'utime puntata Milena racconta al padre che quel pomeriggio alle 15.30 era all'ospedale per una visita di controllo e che al ritorno verso casa aveva trovato la madre sporca di sangue in un campo lungo la strada. Arrivate a casa e messe al corrente della morte di Mauro, Milena e Viola ha pensato che il sangue sui vestiti possa essere stato di Mauro e che Gloria lo possa aver ucciso pensando erroneamente che avesse fatto del male alla figlia dato che oltre tutto era uscita di casa dopo le 16. Dato che Gloria per via dell'alzheimer non ricorda nulla, i Morra non capiscono se possa aver ucciso Mauro e nel dubbio decidono di coprirla eliminando le tracce. Leonardi e Polito da una cella telefonica scoprono che Gloria dalle 15 non si era più mossa da Cascina Morra e provano a interrogarla a casa ma la donna dice al marito che non se la sente di uscire da camera sua. Intanto Milena, su input del padre, affronta Valerio e lo lascia rinfacciandogli le sue violenze persino sulla moglie Giulia.



La prima lezione di matematica con la Petolicchio non si scorda mai! 👩‍🏫 #IlCollegio stasera alle 21.20 👉 #Rai2 pic.twitter.com/efvusQXTga — Rai2 (@RaiDue) 29 ottobre 2019

Diciotto adolescenti tra i 13 e i 17 anni devono studiare per quattro settimane in un collegio in stile anni sessanta, per conseguire il diploma di licenza media dell'epoca. Gli studenti, all'ingresso nella struttura, hanno l'obbligo di indossare le uniformi del collegio (giacca blu, cravatta blu nelle prime tre edizioni e rossa nella quarta, pantaloni corti, lunghi dalla terza edizione, calzini bianchi lunghi fino al ginocchio per i ragazzi; giacca blu, fiocchetto rosa, cravatta blu nella terza stagione e rossa nella quarta, gonna fino al ginocchio e calzini bianchi corti, lunghi fino al ginocchio nella terza e scuri nella quarta, per le ragazze) e devono seguire le severe regole della struttura, che comprendono il rinunciare a smartphone, tablet, prodotti di bellezza, cibo nelle camerate ed ogni tipo di agio.Bianca Berlinguer racconta l'attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo.La storia di Facebook e del suo inventore Mark Zuckerberg, allievo di Harvard e insopportabile genio dell'informatica, costantemente in bilico tra scarsa etica e intuizioni straordinarie.

Canale5, ore: 21:21: Titanic (Film)

Il transatlantico Titanic, considerato un gioiello tecnologico ed il più lussuoso piroscafo da crociera mai realizzato, salpa dall'Inghilterra il dieci aprile del 1912 con oltre 1500 passeggeri a bordo per il suo viaggio inaugurale. I viaggiatori sono collocati in tre classi, riflesso delle differenze sociali.

Italia1, ore: 21:20: Le Iene Show (Show)

Inchieste giornalistiche e provocazioni satiriche nello stile irriverente e trasgressivo che contraddistingue il programma.



STASERA A LE IENE

"Mi sono trovato inseguito da una Iena. Mi ha fatto ribollire il sangue e ho sbottato come lui sperava che facessi" 👇https://t.co/Y7Luk0Tffk — Le Iene (@redazioneiene) 29 ottobre 2019

Batman e Jim Gordon si alleano con il nuovo procuratore di Gotham City, Harvey Dent, per combattere il crimine organizzato che dilaga in città e fermare un pericoloso rapinatore, il Joker, che ha gettato la città nell'anarchia.

Rete4, ore: 21:25: Una vita - Stagione 14 Episodio 11 (Soap)

Higinio convince finalmente María a mettere da parte i propri sentimenti e a proseguire con il loro piano per spillare soldi a Rosina; quando Casilda confida alla domestica di non sopportare piu' la tensione che si e' creata e di voler lasciare Acacias per qualche tempo, questa le propone di mollare tutto e tornare con lei al paese. La messa in scena dell'opera teatrale sembra destinata a naufragare a causa dell'intransigenza dell'autrice e del cast, ma Íñigo e Peña convincono Leonor a rinunciare al bacio tra le protagoniste per salvare il progetto. Lucía, lusingata dalla dichiarazione di Samuel, inizia a prendere in considerazione l'idea di avviare una relazione con lui; le voci, pero', corrono veloci e Celia e Felipe, onde evitare scandali, vogliono intervenire per separare i due giovani, ma Samuel li prende in contropiede, confessando loro i propri sentimenti per Lucía.

Rai Movie, ore: 21:20: Magnifica presenza (Film)

Pietro ha un sogno grande, quello di diventare un attore. Con la speranza di incontrare l'occasione della vita, il giovane si trasferisce a Roma e comincia a lavorare in un panificio. Dopo aver passato un breve periodo in casa della cugina Maria, il ragazzo affitta un appartamento da solo e presto si rende conto di esser andato a vivere in una casa infestata dai fantasmi.

IRIS, ore: 21:00: L'arma della gloria (Film)

Tom Early è un pistolero pentito che torna al proprio paese natale e lo trova oppresso dalla prepotenza di un disonesto mandriano. Sfidando i pregiudizi della gente su di lui riesce a liberare il villaggio e a guadagnarsi la stima di tutti.

Tv8, ore: 21:30: 007 - Il domani non muore mai (Film)

Il magnate dei mezzi comunicazione Elliot Carver vuole che il proprio impero delle notizie raggiunga ciascuna delle nazioni del pianeta Terra ma il governo cinese non permette l'accesso ai suoi programmi televisivi. L'uomo non accetta l'affronto e decide di usare l'azienda per accendere un conflitto fra l'asia e l'occidente intero.

NOVE, ore: 21:30: Diverso da chi? (Film)

La candidatura a sindaco di un giovane gay dichiarato e felicemente fidanzato viene accolta bene fino a quando l'uomo si prende una cotta per una compagna di partito.

cielo, ore: 21:15: Il bandito corso (Film)

Un investigatore privato indipendentista è costretto a lasciare Parigi per rintracciare l'erede di una proprietà in Corsica.

La7, ore: 21:15: Di Martedi' (Attualita')

Il talk show condotto da Giovanni Floris su politica, cultura, consumi, costume, società. Grandi ospiti e la satira di Gene Gnocchi ogni martedì su La7.



Inviati al lavoro per #dimartedì

Vi aspettiamo domani, 29 ottobre, dalle 21.15 su @La7tv e in streaming https://t.co/xUr9VYMbSR pic.twitter.com/xqTJ6OLiIl — diMartedì (@diMartedi) 28 ottobre 2019

