Stasera in tv, oggi 3 giugnoo su Rai3 il film «Non succede ma se succede»: la prima volta di Charlize Theron e Seth Rogen

Stasera in tv, oggi venerdì 3 giugno su Rai3 alle 21,20 andrà in onda il film «Non succede ma se succede». Commedia Usa del 2019. Regia: Jonathan Levine. Cast: Seth Rogen, Charlize Theron, O'Shea Jackson Jr., Andy Serkis, June Diane Raphael

La trama

Nella commedia più scorretta del 2019, Charlotte Field (Charlize Theron) è una delle donne più influenti del mondo. Intelligente, sofisticata e realizzata, è un autorevole Segretario di Stato. Fred Flarsky (Seth Rogen) è un bravo giornalista dallo spirito libero con una spiccata propensione a cacciarsi nei guai. Non hanno niente in comune, a parte il fatto che lei è stata la sua babysitter e la sua prima cotta. Charlotte sta preparando la sua corsa alla presidenza e, in modo impulsivo, decide di assumere Fred per scrivere i suoi discorsi elettorali, con grande disappunto dei suoi fidati collaboratori. Comunque, a dispetto di tutto e tutti, Charlotte e Fred faranno faville, diventando la più improbabile delle coppie.

Curiosità

A prestare il volto ai protagonisti sono due attori che vengono da mondi completamente diversi: da una parte Charlize Theron, premio Oscar nel 2004 e spesso indicata come una delle donne più belle del mondo, e dall'altra Seth Rogen, il comico che al cinema interpreta quasi sempre l'imbranato un po' nerd che non sa quali pesci pigliare. Non succede, ma se succede... è il primo film che li vede recitare insieme.