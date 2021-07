Stasera in tv giovedì 8 luglio su Italia 1, «Fast and Furious»: curiosità e trama del film con Paul Walker

Giovedì 8 Luglio 2021, 11:43

Stasera in tv andrà in onda su Italia 1 alle 21:20 il film «Fast and Furious» del 2001. Ottavo lungometraggio diretto dal regista americano Rob Cohen. La pellicola è il primo capitolo della fortunata saga incentrata sulle corse automobilistiche illegali con protagoisti Vin Diesel e Paul Walker.

Mediaset dice addio al trash, Pier Silvio Berlusconi: «Ora puntiamo alle famiglie»

APPROFONDIMENTI IL CASO Eurovision 2022 in Italia, Roma senza strutture TELEVISIONE Temptation Island, tra Tommaso e Valentina com'è... TELEVISIONE Stasera in tv mercoledì 7 luglio su La7, «Quel che... TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto

La trama

Un poliziotto di Los Angeles Brian O'Conner, interpretato da Paul Walker, indaga su una banda di automobilisti che parrebbe responsabile di una serie di rapine agli autotreni. Infiltratosi nel mondo delle gare clandestine incontra il leader di una banda locale, Dominic Toretto, interpretato da Vin Diesel, che lo prende in simpatia. Mentre gli amici di Toretto non vedono di buon occhio l'ultimo entrato nel gruppo, O'Conner inizia a legare con Mia, sorella di Dominic Toretto, contesa però anche da Vince. Nei giorni successivi O'Conner mette a punto una nuova potente auto, una Toyota Supra, in modo tale da poter tornare a gareggiare su strada e poter partecipare alle «Race Wars», una competizione legale ideata da Toretto e Letty. I due vengono poi dirottati da un gruppo di asiatici armati in motocicletta, che scortano l'auto in una zona periferica della città dove il loro leader, Johnny Tran, fa esplodere l'auto di O'Conner.

Temptation Island, tra Tommaso e Valentina com'è andata a finire? «Non è la donna per me, neanche ha pianto»

Curiosità

Il regista appare infine in un cameo come ragazzo che consegna pizze. La frase «Vivo la mia vita a un quarto di miglia alla volta», viene usata dal protagonista Cary Ford interpretato da Martin Henderson nel film «Torque - Circuiti di fuoco» del 2004. Il produttore è lo stesso. Inoltre, in una scena a casa di Toretto, per qualche secondo si vedono scorrere sul televisore in salotto, alcune scene del «Dragon - La storia di Bruce Lee», del 1993, girato sempre dallo stesso Rob Cohen.

Perfetti sconosciuti, il film più richiesto per remake