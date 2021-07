Stasera in tv giovedì 29 luglio su Rai 1, «DOC Nelle tue mani»: cast e trama della serie con Luca Argentero

Giovedì 29 Luglio 2021, 11:09

Stasera in tv, giovedì 29 luglio, andrà in onda su Rai 1 alle 21:30 gli episodi di DOC Nelle tue mani, intitolati In salute e in malattia e Quello che siamo. Quinta puntata della stagione iniziale per la serie con Luca Argentero e Matilde Gioli. La produzione è di Rai Fiction e Lux Vide, mentre la regia è di Jan Maria Michelini e Ciro Visco.

La trama

DOC Nelle tue mani racconta la storia di Andrea Fanti, medico di Medicina Generale che lavora al Policlinico Ambrosiano di Milano. Preparato come pochi, ha una straordinaria capacità di diagnosi, e diventa primario dopo una contesa con il collega Marco Sardoni. Gli altri medici lo stimano e lo invidiano, gli specializzandi lo temono. Segue la regola di affidarsi a modi freddi e pragmatici nelle relazioni con i pazienti: contano solo esami e referti, i rapporti umani li considera fuorvianti.

Il cast

Di seguito, il cast di DOC Nelle tue mani:

Luca Argentero: Andrea Fanti

Matilde Gioli: Giulia Giordano

Gianmarco Saurino: Lorenzo Lazzarini

Sara Lazzaro: Agnese Tiberi

Raffaele Esposito: Marco Sardoni

Alberto Malanchino: Gabriel Kidane

Silvia Mazzieri: Alba Patrizi

Pierpaolo Spollon: Riccardo Bonvegna

Simona Tabasco: Elisa Russo

Giovanni Scifoni: Enrico Sandri

Beatrice Grannò: Carolina Fanti

Pia Lanciotti: Fabrizia Martelli

