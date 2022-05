Stasera in tv, martedi 3 maggio su Canale20 Mediaset «Mission: Impossible 2»: niente controfigure per Tom Cruise

Stasera in tv martedì 3 maggio in prima serata su Canale 20 mediaset va in onda il film «Mission: Impossible 2». Film d'azione Usa diretto John Woo. Cast: Tom Cruise, Thandie Newton, Ving Rhames, Anthony Hopkins.

La trama

L'agente Ethan Hunt e' pronto a scendere in campo una seconda volta. Con al fianco il genio dell'informatica Luther Stickell e un'affascinante ladra nel cuore, la sua missione è quella di fermare il diffondersi di un micidiale virus informatico che minaccia di mettere in ginocchio il mondo.

Curiosità

Per il film Mission: Impossible II Tom Cruise non ha voluto controfigure, nemmeno nelle scene più pericolose, come quella iniziale su una parete rocciosa dello Utah. Se per Mission: Impossible era stato pagato 70 milioni di dollari, per questo sequel ne ha presi 20, riservandosi una percentuale sugli incassi.