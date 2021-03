Stasera in tv 31 marzo su Rai2 torna SuperSimo, Simona Ventura lancia Games of Games Gioco Loco: Elettra Lamborghini e i Vip contro i Nip. Video

Stasera in tv 31 marzo alle 21.20 su Rai2 torna SuperSimo, Simona Ventura con un nuovo programma, Game of Games - Gioco Loco.

Un game show che unisce quiz, sfide e intrattenimento che arriva da un format nobilissimo: Game of Games è nato nel 2017 su idea di Ellen Degeners, la conduttrice americana che divide il primato di più seguita con Oprah Winfrey e che portato al successo lo show prima sulla rete Nbc e poi in Brasile, Australia e Thailandia e quindi in Europa (Germania, Spagna e Portogallo).

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FRaiUfficioStampa%2Fvideos%2F801995390523066%2F&show_text=false&width=560" width="560" height="314" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>

A differenza del format americano, però, la versione di SuperSimo prevede la presenza di sei vip che sfidano 6 Nip (persone comune anche se ormai spesso la differenza è molto sottile).

I primi concorrenti vip del debutto questa sera su Rai Due sono Raffaella Fico, Max Giusti, Elettra Lamborghini, Ignazio Moser, Massimiliano Rosolino e Nicola Ventola.

Poi sono attesi Dj Angelo, Alex Belli, Fabrizio Biggio, Sofia Bruscoli, Marco Carta, Max Cavallari, Jody Cecchetto, Maddalena Corvaglia, Sara Croce, Omar Fantini, Peppe Iodice, Jonathan Kashanian, Enzo Miccio, Juliana Moreira, Franceska Pepe, Amaurys Perez, Gilles Rocca, Nicole Rossi, Gianluca Scintilla, Totò Schillaci, Ema Stokholma, The Show, Melita Toniolo e Debora Villa.

