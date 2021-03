Elettra Lamborghini guarita dal Covid: «Questo virus è un bastardo, potessi tornare indietro non uscirei di casa»

Elettra Lamborghini è guarita dal Covid. Ad annunciarlo la stessa cantante-ereditiera con un lungo post su Instagram: «Sono negativa! Ho combattuto questo bastardo!». Elettra non va per il sottile, utilizzando anche parole molto forti, ma senza perdere la sua proverbiale ironia: «Finalmente posso dire che "non ce n'è Coviddi"». La Lamborghini poi si fa seria e nel post racconta: «Ragazzi questo virus é un bastardo! Statene alla larga, ve lo dico con il cuore da una persone che si é sempre protetta al 100%. Quando scopri di essere positiva ti crolla il mondo... Io personalmente appena l'ho saputo ho pianto tutto il giorno, e cosí anche al secondo tampone (che credevo uscisse negativo)».

APPROFONDIMENTI LA PERDITA Elettra Lamborghini, lutto durante l'isolamento per Covid:... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini ha il Covid ma non... TELEVISIONE Isola dei Famosi, le gaffe più divertenti della prima puntata:... PERSONE Flavio Briatore: «Vaccinare prima dell'estate»: cosa... IL PERSONAGGIO Isola dei Famosi, mistero sull'identità di Akash: ha usato... GOSSIP Tommaso Zorzi e Gabriel Garko, le foto insieme in giro a Milano:...

Elettra Lamborghini, lutto durante l'isolamento per Covid: «È morto stamattina, non ho pace»

La "twerking queen" prosegue: «Si sta male, mentalmente e fisicamente... Ci si sente strani, e soprattutto si è da soli e si affronta la malattia da soli. Le ore e i giorni non passano mai. Vi auguro con tutto il cuore di non prendervelo, ve lo dice una che ha avuto pochissimi sintomi e lievi. Non è bello e non è uno scherzo». E poi l'appello: «Potessi tornare indietro? Non uscirei di casa se non con una tuta spaziale, o forse nemmeno, piuttosto che prendermelo. Ma adesso inutile piangere sul latte di soya versato... Proteggetevi».

Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini ha il Covid ma non mancherà alla prima puntata

Elettra, che da lunedì verosimilmente comincerà la sua avventura da opinionista dell'Isola dei Famosi insieme a Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, si reputa molto fortunata per aver superato senza troppi patemi la sfida el Covid: «Io ne sono uscita sana e salva e non l'ho attaccato alla mia famiglia e ringrazio il Signore per questo immenso regalo. Ogni giorno in piú su questa terra é sempre un regalo. Adesso ho solo voglia di abbracciare il mio maschio e vedere il mio angioletto dagli occhi blu (Dadi) e tornare a vivere». Il post è corredato da una sere di foto e video che raccontano il periodo di isolamento vissuto dalla ereditiera: «Grazie per tutto questo. Qui vi lascio il meglio delle mie giornate deliranti... Un ricordo di queste giornate interminabili».

Ultimo aggiornamento: 19:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA