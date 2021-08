Stasera in tv 20 agosto su Canale 5 «Ines dell'anima mia - Sangue e fuoco», serie storica ambientata nel Cile del '500

Venerdì 20 Agosto 2021, 10:52

Stasera in tv 20 agosto, su Canale 5 andrà in onda un nuovo episodio della serie «Ines dell'anima mia - Sangue e fuoco» con Elena Rivera e Eduardo Noriega come protagonisti. La serie è composta da una sola stagione di 8 episodi, e al momento non è stata annunciata una seconda stagione. L'ultima puntata del 13 agosto ha registrato 1 milione 263 mila spettatori col 10% di share.

Trama

Tratto dall'omonimo romanzo di Isabel Allende e racconta la storia di Inés, una giovane donna che nel 1500 ha conquistato il Cile dove è stato appena proclamato governatore Pedro De Valdivia, accusato dall'Inquisizione di aver ucciso De La Hoz e di concubinato, dato che esistono prove evidenti della sua relazione extraconiugale con Ines. Dopo essere stato per molti anni lontano riesce a tornare con Donna Marina Ortiz de Gaete, sua moglie. Ines si trova di fronte a una scelta: tornare in Spagna rinunciando alla sua vita in Cile o sposarsi: inaspettatamente chiede a Rodrigo de Quiroga di sposarla.

Morto per il Covid Sonny Chiba: il forgiatore di spade di "Kill Bill" aveva 82 anni