Scarlett Johansson, è nato il piccolo Cosmo: ecco 8 cose che non sai sull'attrice

Giovedì 19 Agosto 2021, 13:30

Scarlett Johansson, la superdonna che presta il suo volto e la sua bravura al personaggio Marvel di Black Widow, è mamma per la seconda volta. Dal suo amore con Colin Jost è nato Cosmo, secondo figlio per l'attrice dopo la piccola Rose avuta con l'ex marito Romain Dauriac.

Tra le attrici di Hollywood più amate e seguite di sempre, Scarlett ha ricevuto numerosi riconoscimenti durante la sua carriera. Dalle nomination ai Golden Globe per "La ragazza con l'orecchino di perla" fino alla candidatura al Premio Oscar per "Jojo Rabbit": in qualunque ruolo la vediamo cimentarsi, riesce sempre a entrare nel cuore del grande pubblico.

Scarlett Johansson di nuovo mamma: è nato Cosmo, il suo secondo figlio

Scarlett Johansson, le curiosità sull'attrice

In pochi però conoscono la sua storia, le sue origini e gli esordi nel mondo del cinema: in questo video scopriamo alcune curiosità su di lei che non tutti sanno. Come dell'esistenza di Hunter per esempio, fratello gemello più piccolo di lei di soli 3 minuti.