Stasera in tv 11 ottobre su Rai 4 “prima” del film “Quello che non so di lei” di Roman Polanski: il rapporto morboso fra Emmanuelle Seigner ed Eva Green. Trailer

Stasera in tv 11 ottobre alle 21.20 su Rai 4 (canale 21) il film "Quello che non so di lei" (D'apres une histoire vraie) di Roman Polanski che nel 2017 ha diretto questo thriller con Emmanuelle Seigner ed Eva Green. Una scrittrice, perseguitata da inquietanti lettere anonime, allaccia un rapporto morboso con una sua lettrice molto più giovane di lei.

Il film, presentato al Festival di Cannes del 2018 e uscito in Italia l'anno seguente, è un altro esercizio di stile del maestro Polanski: Delphine, l'affascinante Emmanuele Seigner (nella vita compagna del regista) ha scritto un best seller dedicato alla madre e subito le vengono recapitate lettere anonime in cui la si accusa di avere rese pubbliche delicate questioni di famiglia. E una sua giovane lettrice, Eva Green, già musa di Bertolucci, si fa avanti instaurando con lei un rapporto morboso che viene narrato alternando realtà e fantasie.

Ultimo aggiornamento: 19:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA