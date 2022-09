Martedì 20 Settembre 2022, 01:41

Grande Fratello Vip, tutto chiarito tra Elenoire Ferruzzi e Sonia Bruganelli? Diciamo di sì. Alfonso Signorini ha mostrato in diretta un tweet dell’artista transgender contro la Signora Bonolis. Una bella graffiata con le sue unghie lunghissime:

«Una c...a presuntuosa e cattiva con un porro sul labbro che conserva per il minestrone…»

La reazione di Sonia? «Io volevo dire ad Elenoire che qui mi trovi tra un mese quando sarai esaurita, quando avrai le unghie spezzate, avrai litigato e piangerai dentro il confessionale. Mi trovi qui, su questa seggiolina a sinistra. Quella che con l’immunità ti tiene dentro fino a quando non sei sclerata totalmente. Per cui abbi un po’ di cura nei giudizi perché potrei essere la tua peggior nemica…».

Poi si fa seria: «Lei ha la possibilità di essere d’esempio e dare forza a molti ragazzi che vivono una situazione un po’ difficile, anche con i propri genitori perché non riescono a mostrarsi per quello che sono. Cosa che per fortuna so che lei non ha sofferto. Se anche uno solo dei ragazzi che ci guardano riuscirà a tirare fuori il tuo coraggio forse, dico forse, potrei togliermi il porro che ho sulle labbra..»

Elenoire non ritratta per quello che ha scritto nel corso della scorsa edizione del GF Vip: «Io non mi rimangio quello che ho detto, ma solo i modi che sono stati fuori luogo e non mi va che tu ti sia offesa…».

Il porro? «Io penso che debba toglierlo!» «Ma dobbiamo parlare del mio porro?».

Già perché bisogna parlare del porro della Bruganelli?