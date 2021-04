Soliti Ignoti, Valeria Fabrizi e l'oggetto che no ti aspetti. Amadeus spiazzato: «Cos'è?»

Soliti Ignoti, Valeria Fabrizi spiazza tutti e tira fuori un oggetto inaspettato dalla tasca. Amadeus incredulo: «L'hai portato?». Ieri sera il game show di Rai1 condotto da Amadeus. Ospite-detective del giorno, la grande Valeria Fabrizi. Si gioca per devolvere il montepremi alla Fondazione Italiana per l'Autismo.

L'indagine di Valeria Fabrizi - volto storico della fiction Che Dio ti aiuti - è quasi perfetta. L'attrice romana indovina le identità di sette ignoti su otto, arrivando alla fase finale con il budget di 155mila euro. Ma prima dell'entrata del parente misterioso, l'attrice sorprende il conduttore tirando fuori un "souvenir" da Sanremo 2021, il cartoncino che ha usato per presentare il brano di Orietta Berti. Amadeus incredulo: «L'hai portato?».

L'attrice coglie l'occasione per ringraziarlo: «Grazie per avermi dato questa opportunità». Ma il conduttore replica: «Ma tu sei una grandissima attrice». Si passa poi alla fase finale. Valeria Fabrizi devo riconoscere il figlio o la figlia del parente misterioso. Sfortunatamente sbaglia, scgeliendo la concorrente quattro. Ma il figlio era il numero otto. Oggi si torna a giocare per la solidarietà.

