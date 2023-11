Sinner-Djokovic su Rai Uno, il Tg1 slitta? Da Noi a Ruota Libera, Reazione a Catena e Affari Tuoi: come cambia la programmazione

Cresce l'attesa per la finalissima di Torino. Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic nell'ultimo atto delle Atp Finals, diventando il primo italiano di sempre a raggiungere la finale. Il match è in programma alle 18 e sarà visibile sia su Sky che sulla Rai. L'emittente pubblica trasmetterà in chiaro, come ha fatto per tutto il torneo, la partita dell tennista azzurro che però non sarà più Rai 2.

Sinner-Djokovic, dove vederla e quando giocano la finale di Torino: precedenti e ranking

Sinner su Rai 1, cosa succede alla programmazione?

Sarà infatti Rai 1 a trasmettere Sinner-Djokovic a partire dalle 18. Tra ingresso in campo e riscaldamento l'inizio della finale è destinato a slittare di qualche decina di minuti e così la programmazione del canale è ancora tutta da definire. Presumibilmente il Tg1 slitterà al termine del match.

Cambio di programmazione anche per Da Noi a Ruota Libera, Reazione a Catena e Affari Tuoi. I tre programmi lasceranno spazio al tennis e non andranno in onda.