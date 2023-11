Sinner, ancora ascolti da record su Sky: la semifinale con Medvedev è la seconda partita più vista di sempre

In attesa dell'ultimo atto, in programma alle 18 di questo pomeriggio, Jannik Sinner continua a segnare ascolti da record. Tutti pazzi per il tennista altoatesino, che ha trionfato nella semifinale delle Atp Finals di Torino battendo nettamente, in tre set, Daniil Medvedev e oggi giocherà la finale contro Novak Djokovic.

Sinner-Djokovic, dove vedere la finale delle Atp Finals: orario, diretta tv, streaming, precedenti

L’incontro del Pala Alpitour contro il russo, numero tre del mondo, in onda dalle 14.30, è stato visto da 819 mila spettatori medi con il 5,4% di share e un picco di 1 milione 58 mila spettatori durante il terzo set.

Si tratta del secondo migliore ascolto di sempre per una sfida di tennis su Sky, subito dietro la finale di Wimbledon 2021 tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic.

Grandissima partecipazione anche per gli studi pre e post match, che hanno ottenuto rispettivamente 87 mila e 438 mila spettatori medi. Ottimi ascolti anche per la seconda semifinale tra Djokovic e Alcaraz, in onda dalle 21: la sfida è stata vista da 572 mila spettatori medi con il 3% di share, mentre gli studi pre e post partita sono stati seguiti rispettivamente da 132 mila e 261 mila spettatori medi.

Running it back in Turin 🔁



This time, for the TITLE 🏆#NittoATPFinals pic.twitter.com/LI99VMnwM2 — ATP Tour (@atptour) November 18, 2023

Sky trasmetterà, alle 18, anche la finale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, match che sarà visibile anche in chiaro su Rai 1 e in streaming su SkyGo, RaiPlay e Now.