“Scene da un matrimonio”, Anna Tatangelo arriva a Bergamo: domani su Canale 5 la storia di Elisa e Andrea e la location da sogno

Domani, sabato 1° luglio, alle ore 14.10 su Canale 5, torna l'appuntamento con “Scene da un Matrimonio”. Il programma, giunto alla terza edizione, non è solo un format televiso ma un vero e proprio viaggio itinerante che vuol accompagnare gli sposi nei giorni antecedenti la cerimonia, alla scoperta di colorite usanze ed abitudini, per poi vederli all'altare in attesa di pronunciare il fatidico sì. Anna Tatangelo domani, ci racconterà il matrimonio di Elisa e Andrea a Bergamo.

Scena da un matrimonio, Anna Tatangelo arriva a Bergamo

Elisa e Andrea si sono incontrati casualmente in un bar e si sono innamorati al primo sguardo.

La location

La Palma di Palazzago è una location in cui innovazione e tradizione si incontrano, . Il 13 marzo 1914 nonna Palma apre una calda osteria dove i piatti della tradizione sono i protagonisti assoluti. Con il tempo nasce l’esigenza di arricchire il servizio, offrendo ai primi turisti dell’epoca la possibilità di pernottare: è così che, negli anni ’30, nasce l’Albergo Nuovo. La conduzione famigliare da quattro generazioni, il valore dell’accoglienza e la costante attenzione per la qualità delle materie prime ci rendono ancora oggi entusiasti alleati di quanti desiderano organizzare eventi esclusivi. Ed è questo il luogo che hanno scelto per cornice al loro sogno Elisa e Andrea.