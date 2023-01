Sanremo, Mediaset sfida la Rai: nella settimana del Festival in onda anche il "Gf Vip" e "C'è posta per te"

Niente armistizio tra Mediaset e Rai durante la settimana di Sanremo. Dopo una ventina di anni di palinsesti più o meno modificati, per non "sprecare" nell'arena festivaliera i programmi di punta, Cologno Monzese conferma la normale programmazione anche durante l'evento tv per eccellenza, seguendo la linea editoriale applicata durante i Mondiali del Qatar, trasmessi da Viale Mazzini. Lo spiega in una nota ufficiale di Mediaset: «Da editori riteniamo un valore aggiunto fornire al pubblico un'alternativa di visione e assicurare ai telespettatori Mediaset tutti gli appuntamenti abituali senza pause. Lo possiamo fare perché, dal punto di vista commerciale, l'andamento positivo della raccolta pubblicitaria Mediaset durante i Mondiali di calcio ci ha dimostrato che in questa fase di mercato gli eventi in onda sulle reti concorrenti poco incidono sui ricavi pubblicitari della nostra programmazione».

Conferma in vista, dunque, per C'è posta per te, la corazzata del sabato sera di Canale 5 guidata da Maria De Filippi, appena salpata con il 30% di share, che negli ultimi anni aveva ceduto il passo alla finale di Sanremo (e che nel 2017 ha visto "Queen Mary" sul palco dell'Ariston co-condurre con Carlo Conti). E per le inchieste delle Iene, il martedì e il giovedì su Italia 1. Possibile raddoppio (lunedì e venerdì, a sfidare la quarta serata del festival) per Grande Fratello Vip. In onda anche gli approfondimenti di Retequattro, vista la concomitanza con le regionali del 12 e 13 febbraio in Lazio e Lombardia. «Ma Sanremo è la messa cantata che tutti gli italiani aspettano: il festival stravincerà lo stesso», commenta Pippo Baudo con l'Ansa, che di controprogrammazione se ne intende, viste le sfide che dovette affrontare nel 2008, suo ultimo festival da conduttore.

Le novità

Al debutto su Canale 5 la seconda serie della fiction Fosca Innocenti con Vanessa Incontrada (4 puntate, dal 13 gennaio), poi Buongiorno mamma 2 con la coppia Bova-Giannetta (al via dopo il festival). Scongiurata per Amadeus la concorrenza del calcio: gli ottavi di finale di Champions League partono il 14 febbraio, i quarti di Coppa Italia sono in programma tra il 31 gennaio e il 2 febbraio. E dopo Sanremo debutteranno La tv dei 100 e Uno con Piero Chiambretti, Michelle Impossible & Friends con Michelle Hunziker, Felicissima sera con Pio e Amedeo, Lo show dei record con Gerry Scotti. Intanto la macchina del festival è in moto: la prefettura di Imperia ha pianificato le prime iniziative in un documento trasmesso alla Rai e al Comune di Sanremo in vista di una prossima riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nessuna restrizione Covid, anche se ci sarà personale sanitario in tutte le location coinvolte, con un punto di primo intervento all'Ariston. Sì ai metal detector per l'accesso al green carpet e al teatro, che avrà mille posti disponibili per esigenze scenografiche. Tra gli eventi collaterali una mostra su Raffaella Carrà al Forte Santa Tecla che ospiterà anche le attività di Rai Play e Rai Pubblicità.