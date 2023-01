Sanremo 2023, Amadeus ha convinto Checco Zalone? Il comico sarà (ancora) al Festival: l'ultima indiscrezione

Perso il suo Fiorello, Amadeus sta continuando a cercare una nuova spalla per il suo quarto consecutivo Festival di Sanremo. Da conduttore e soprattutto direttore artistico. Una spalla che potrebbe essere ancora una volta Checco Zalone. Un corteggiamento che Ama sta facendo ormai da tempo, da mesi. E dopo qualche tentennamento ora Checco sembra essere vicino a dire di sì, a salire ancora una volta sul palco del Teatro Ariston per il Sanremo 2023.

Sanremo 2023, Amadeus ha convinto Checco Zalone

La prima volta è andata benissimo. La seconda? Andrà meglio. Ne è convinto Amadeus che vorrebbe che lo showman si dividesse addirittura su più serate, non solo in una come avvenuto lo scorso Festival della canzone italiana.

Una presenza “ingombrante” che ha fatto anche discutere ma che ha regalato tanti sorrisi e momenti di riflessione, sempre a modo suo. E Checco Zalone è pronto a raccogliere ancora una volta la sfida e trasformarsi a prendere in giro tutti nessuno escluso.

La scorsa ospitata

Da “uomo del popolo” come si è definito prima di salire i gradini dell’Ariston alla gag sulle conduttrici, scelte secondo il comico da Giovanna, moglie di Amadeus. Indimenticabile anche la storia ambientata in Calabria raccontata in dialetto. Momenti in cui è stato difficile per Ama rimanere serio, anzi è sempre scoppiato a ridere. Se tornerà, e tornerà, Checco canterà ancora, proprio come un anno fa con una canzone scritta per l’occasione, sulle note di Almeno tu nell’universo di Mia Martini prima e con Ragadi dopo. Una canzone irriverente dalle sonorità rap che ha voluto prendere in giro l’ostentazione della ricchezza. Fino all’imitazione di Albano…

Insomma la conferma di Checco Zalone è una garanzia per Amadeus che oltre alla musica, sa che il Festival si vince con l’intrattenimento…