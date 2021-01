Sanremo 2021, Fedez e Francesca Michielin parteciperanno. Rai: «La canzone si può ancora considerare nuova»

Sanremo 2021 Fedez al Festival di Sanremo 2021 ci sarà. Non può non esserci, ha concluso la Rai. Nessuna esclusione per Fedez-Michielin. «A seguito del video postato su Instagram da Fedez nella giornata del 30 gennaio scorso, contenente alcuni secondi del brano presentato insieme a Francesca Michielin, in gara per il Festival sezione Big, l'Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l'accaduto, non ritengono di dover prendere alcun provvedimento in merito».

«La durata dell'interpretazione nel video - postato e successivamente cancellato dall'artista - risulta infatti essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sè il brano, che non può considerarsi diffuso e che mantiene quindi la caratteristica di novità richiesta dal regolamento della manifestazione», conclude la Rai.

