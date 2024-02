Sanremo, diretta conferenza stampa di Amadeus. Mengoni show: «Porto all'Ariston tutto me stesso»

Sanremo 2024. Seconda conferenza stampa per Amadeus in vista dell'esordio di stasera del Festival. Amadeus condurrà per la quinta volta consecutiva in diretta tv sul palco dell’Ariston il Festival della Canzone Italiana.

Il giorno più atteso è arrivato, e alla conferenza stampa che precede la prima serata del Festival il vero protagonista è Marco Mengoni, primo co-conduttore della kermesse. «Mi pare di non essermi mai staccato da Sanremo nell'arco di quest'anno», ha esordito, applauditissimo dalla sala stampa, «ringrazio Ama che mi ha scelto e che mi ha lasciato la libertà di esprimermi: ciò che ho proposto è stato accettato. Entro in punta di piedi ma ho cercato di portare qui me stesso. Sembro impassibile ma ho provato ogni tipo di voce impostata per evitare di tremare sul palco». Mengoni sul palco esordirà con "Due vite", il brano vincitore del Festival dell'anno scorso, «ma canterò anche con tante persone sul palco. Sarò semplicemente me stesso, cerco di essere serio ma in realtà sono goffo. Spero solo di non impappinarmi». E regalando imitazioni (da Teresa Mannino a Sandra Marchesini) tra le risate della sala stampa, il cantante di Ronciglione ha avuto anche il tempo di parlare di sé: «Credo di sembrare più giovane, anche nel vestire, perché in questo periodo sto cercando quella parte di me: sono stato troppo severo per troppi anni, ora voglio pensare meno e godermi di più la vita. Sono contento di essere me, nel bene e nel male. La fragilità non va rifiutata, ma gestita». E poi si è lanciato anche in una (applauditissima) micro-esecuzione di "Everywhere" dei Fleetwood Mac, che ha dedicato ad Amadeus.

Il direttore artistico ha ribadito di essere «strafelice di iniziare il festival con Marco Mengoni, è una persona che ammiro ed è un vero talento. È cresciuto tantissimo, ora riempie gli stadi ma è un ragazzo anche simpatico.

