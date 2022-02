Sanremo 2022, Michele Bravi: «Stavolta voglio vivermi il momento»

Mercoledì 2 Febbraio 2022, 11:07

Michele Bravi torna al Festival di Sanremo con Inverno dei Fiori, brano scritto dallo stesso Bravi con Cheope e Alex Raige Vella. Un brano intenso, che arriva a cinque anni dalla partecipazione di Michele alla kermesse con Il Diario degli Errori. Cinque anni che sembrano un'eternità e, nello stesso tempo, che non sembrano passati affatto. «È strano pensare che sono stato in gara l’ultima volta cinque anni fa. È un sacco di tempo. - ci dice Michele - Mi è capitato di tornare con Arisa e Annalisa, però quando non sei in gara è diverso anche l’approccio che hai con l’esibizione. Sei molto più rilassato. Sto notando una cosa, che è riferita a me ma anche al clima generale della squadra che ho con me. Quando sono andato in gara a Sanremo la prima volta ero molto più piccolo, avevo molta meno esperienza a livello lavorativo. E andò benissimo! Grazie a Il Diario degli Errori la mia vita è cambiata». Foto: Roberto Chierici per W4Y

