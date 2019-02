Sanremo 2019, gaffe di Claudio Bisio: chiama Virginia «Michelle». E la Raffaele si vendica così

Un siparietto o una vera e propria gaffe? Claudio Bisio, prima della conferenza stampa per commentare i risultati della terza serata di Sanremo , ha detto a Virginia Raffaele: «Vieni Michelle», chiamandola dunque con il nome della Hunziker. Tra i flash dei fotografi, la donna del Festival ha sorriso e, per tutta risposta, lo ha chiamato Crozza.D'altronde al cuor non si comanda.