Sanremo, Baglioni presenta Bisio e Virginia Raffaele. E spunta il nome di Zalone

Il terzetto è fatto: Virginia Raffaele e Claudio Bisio formeranno con Claudio Baglioni il trio di conduttori del prossimo Festival di Sanremo, in programma dal 5 al 9 febbraio. Ma ogni sera il trio potrebbe anche trasformarsi in un quartetto. «Come il il Quartetto Cetra», scherza Baglioni. E a mezza bocca si fa anche il nome di Checco Zalone come super ospite. «Non possiamo fare i nomi, ma i cognomi... Zalone», dice Claudio Bisio in conferenza stampa. «Sta girando in Kenya, vediamo se torna in tempo».

Sanremo, quanto costa sedersi al Teatro Ariston? I prezzi stellari per guardare il Festival

Sanremo 2019, tutti i big di Baglioni: dai Negrita a Silvestri, Briga e Nino D'Angelo

«La prossima sarà l'edizione 69 del festival di Sanremo - dice Baglioni - Il 69 richiama la simmetria del sincronismo. Cerco sempre significati per le mie scelte, e dunque quest'anno sarà l'armonia al festival, come risultato, come approdo, come percorso per sposare elementi molto lontani tra loro». «Il 69 richiama anche lo ying e lo yang, l'avvicinamento degli opposti, che insieme formano l'accordo. Per questo ho voluto accanto a me fratello Sole e sorella Luna, Claudio Bisio e Virginia Raffaele», ha aggiunto Baglioni.

LA DIRETTA

Bisio promette: «Con Virginia faremo cose inedite, non abbiamo niente da dimostrare». E la Raffaele aggiunge: «Sperimenterò anche quest'anno. Claudio è dotatissimo di autoironia».

«Non abbiamo mai lavorato insieme, non vedevo l'ora», spiega Bisio in un continuo scambio di battute con l'attrice. «Avremmo dovuto fare Zelig insieme, ma non è successo. Temevo che fosse un pò arrabbiata, non era vero. Ci siamo conosciuti un giorno a casa sua, era afona: pensate per un uomo una serata con una donna afona, è un sogno», scherza. Gli fa eco Virginia: «Lo stimo da sempre, ero piccola e lui già lavorava... È un mostro. La cosa positiva - dice sorridendo - è che quest'anno devo imparare un nome solo, Claudio». Poi ringrazia Baglioni «per avermi richiamata anche quest'anno, nonostante l'anno scorso lo abbia fatto passare per anziano, e l'anno scorso non lo era... Siamo solo all'inizio, cominceremo ora a lavorare, a scrivere simpaticissime situazioni. Speriamo di colorare il festival, ma saremo rispettosi verso la gara».

GLI OSPITI «Al momento non ci sono ospiti internazionali». Lo ha ribadito Claudio Baglioni. «Già l'anno scorso la regola d'ingaggio al festival era che anche l'ospite arriva e porta qualcosa e non prende soltanto. Io sto aspettando ancora proposte, ma al momento non ce ne sono. Il festival è internazionale per se stesso e non ha bisogno di 'figurinè».

Ultimo aggiornamento: 14:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA