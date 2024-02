John Travolta e non solo: da Madonna ai Queen, le star internazionali a Sanremo e i momenti più imbarazzanti

John Travolta costretto a fare il ballo del Qua Qua. Uno dei momenti più bassi della storia di Sanremo. Tanto che la star americana non ha firmato la liberatoria per l’utilizzo della gag. Ma nella luna vita del Festiva non è stato l'unica gag da dimenticare. Da Pippo Baudo che interrompe Louis Armstrong a Vianello che liquida Madonna fino all’intervista flop a De Niro della coppia Morandi-Canalis, ecco le ospitate internazionali più imbarazzanti nella storia di Saremo.