Venerdì 26 Maggio 2023, 15:12 - Ultimo aggiornamento: 15:15

Prima Fabio Fazio, Lucia Annunziata e (forse) Serena Bortone. Poi le voci su Amadeus e qualche indiscrezione anche su Antonella Clerici. L'esodo dei volti noti dei programmi Rai non sembra destinato a fermarsi a breve. Com'è ovvio però, il nuovo corso di Viale Mazzini guarda già avanti e inizia a preparare i palinsesti per la nuova stagione. La data c'è già ed è stata ufficializzata proprio oggi dal neo amministratore delegato Roberto Sergio: il 7 luglio. Da lì partirà il nuovo corso della Rai di destra che, in base a quanto Sergio sembra avere in mente, sarà una piccola "raivoluzione". «È arrivato il momento di concentrarsi su un nuovo storytelling - ha spiegato - Avremo modo di indicare indirizzi, orientamenti e visioni di una Rai che torni a credere in sé stessa e alla funzione di Servizio Pubblico vitale per la nostra nazione».

Lucia Annunziata, Fazio e (forse) Serena Bortone, chi lascia la Rai e chi li sostituirà: ipotesi Roberta Capua o Rossella Brescia. In crescita Cattelan

I PALINSESTI

In primis bisognerà rattoppare il buco lasciato dall'uscita di peso di Fazio. Una missione tutt'altro che semplice che è peraltro temutissima da autori e conduttori. Così se le voci su delle new entry a Rai 3 come Enrico Ruggeri o Alessandro Cattelan sembrano non essere destinate a durare a lungo, prende quota l'idea di lasciare lo spazio che di Che Tempo Che Fa ad un'altra colonna della programmazione della terza rete: Report.

Il format guidato da Sigfrido Ranucci sarebbe una sorta di operazione paracadute senza troppi rischi che, parlando grosso modo alla stessa fascia di pubblico (quantomeno nella logica della lottizzazione), non incrinerebbe troppo il rapporto degli spettatori con la rete. Un ragionamento più o meno simile - e più o meno calzante - potrebbe portare Luisella Costamagna ad essere de facto l'erede della Annunziata. Gli occhi però sono puntati anche sul daytime: tra le entrate di cui si occuperanno Angelo Mellone e Marcello Ciannamea potrebbero quindi esserci (con nuovi format annessi) Roberta Capua, Rossella Brescia, Elena Santarelli e Roberta Morise. Tra i confermati invece Stefano De Martino, Francesca Fagnani e Alessia Marcuzzi.