Venerdì 26 Maggio 2023, 10:23 - Ultimo aggiornamento: 10:35

Più Discovery, dove raggiungerebbe Fabio Fazio nell’isola dei fuoriusciti Rai, che una candidatura per il Pd alle elezioni europee del 2024. Ma Lucia Annunziata, che lascia la tivvù pubblica, non ha ancora pensato al suo futuro. Ma lei è fatta così: appena sente aria strana molla la poltrona non essendo una poltronista. Questa destra non le pace e allora via. Si è dimessa dalla Rai perché “non condivide nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti né sui metodi” e in particolare “le modalità dell’intervento sulla Rai”. Questo ha scritto nella lettera del congedo all’ad Roberto Sergio. Poche righe secche, asciutte, e senza politicizzazione del caso in chiave di martirio editoriale. Insomma, non è un’epurazione o un remake del tanto citato (spesso a sproposito) editto bulgaro, ma una scelta, in definitiva, rispettosa del servizio pubblico e del suo spirito: se si ravvisa che non ci sono più le condizioni per starci in un certo modo, si traggono le conseguenze. E adesso? Il suo posto della domenica a Mezz’ora in più potrebbe andare a Monica Maggioni. È la favoritissima e dopo il Tg1, dove è appena stata sostituita da Chiocci, non è affatto in cattivi rapporti con Giorgia Meloni. Anzi, la serata si governo ha apprezzato la sua guida del telegiornale più importunate ma lo spoil system non risparmia nessuno. O andrà Monica Giannotti, area dem ma apprezzata nella conduzione di Agorà neogreco ha avuto successo, al posto di Lucy magari destinata - c’ è chi dice - da Cairo a LaSette? Ma lì c’è Lilly Gruber, altra donna forte, che non la accoglierebbe probabilmente a braccia aperte.

Sanremo, sarà rivoluzione? Fiorello su Amadeus: «Mi ha detto che non sa se farà il Festival»

L'annuncio, poi Lucia Annunziata ha spento i telefoni

Ora il suo mood è questo: “Non potevo restare in Rai a fare la prigioniera politica o la foglia di fico”. Alle dimissioni dalla Rai ci pensava già da un po’. Ieri, dopo l’annuncio, ha spento i telefoni ed è andata a Trento per partecipare al Festival dell’Economia. I vertici della Rai l’hanno cercata e inseguita per dirle: resta. Ma niente. Ieri Corrado Formigli a Piazzapulita ha ricordato l’episodio della parolaccia davanti alla ministra Eugenia Roccella. “Lì si capiva il clima”, ha spiegato il conduttore. Un clima che “può anche spingere una grande professionista a dire: Sapete cosa? Non ho bisogno di rimanere a tutti i costi”.

L'ipotesi candidatura alle elezioni europee 2024

Quanto alla candidatura europea, per ora rimane un’ipotesi circolata solo in ambienti politici. Ed Elly Schlein che metterà in campo 5 donne capolista nelle 5 circoscrizioni vuole fortemente Lucia. La quale non ha proprio gradito il blitz delle nomine. Vissuto dalla conduttrice come un modo per occupare il servizio pubblico. Per sostituire all’egemonia culturale della sinistra quella della destra. Dallo “smantellamento” di Raitre e dei suoi volti storici, a cominciare da Fabio Fazio per finire con Andrea Vianello, l’ex capo della rete prima trasferito al Gr1 e ora mandato a San Marino. E mentre l’ad Sergio dice che il suo addio è un “peccato”, lei ci crede poco.



La destra meloniana, è il ragionamento della conduttrice, vuole impadronirsi della Rai per piegarla alla nuova narrazione del governo. E lei non ha voglia di partecipare a questa operazione. In ogni caso adesso Viale Mazzini deve trovare qualcun altro per occupare quello spazio nel palinsesto della domenica. E non sarà facile. Esattamente come per Che tempo che fa. Nella manciata di pochi giorni, i due pezzi forti della domenica pomeriggio e sera di Rai3 non ci sono più. Ma nel giro meloniano nessuno fa tragedie: la vita va avanti. Che poi è anche quello che dice Lucia la quale la vita di prima, ma con nuovi condizionamenti politici, ha deciso di non volerla fare più.