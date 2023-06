Propaganda Live, Diego Bianchi con la maglietta di Francesco Nuti

Diego Bianchi ha dedicato l'ultima puntata di Propaganda Live a Francesco Nuti. L'attore scomparso lo scorso 12 giungno ha ricevuto l'omaggio del conduttore di La7 con una maglietta dedicata a uno degli artisti più amati del cinema italiano. E non solo. Anche la band che accompagna il programma ha dedicato un pezzo a Nuti, quello scritto dall'attore nel film "Madonna che silenzio c'è stasera". Un omaggio che ha raccolto i consensi di molte persone che nei giorni scorsi si erano lamentate del fatto che le tv avessero quasi dimenticato la figura di Nuti. Per questo Diego Bianchi, conduttore del programma, si è presentato in diretta con una t-shirt che raffigurava il volto dell'attore toscano. Per molti si è trattato di un gesto di rivalsa contro la tv generalista che, in questi giorni, ha dedicato la quasi totalità della programmazione alla scomparsa di Silvio Berlusconi. Elena Sofia Ricci, con un post sui social, aveva chiesto il motivo dell'assenza dei film di Nuti nei palinsesti, così anche Giovanni Veronesi, regista e amico Francesco Nuti, aveva chiesto ai suoi fan: «Ho aspettato un giorno per dirlo ora mi sembra opportuno ma non potrebbero programmare un bel film di Francesco Nuti? Lo chiediamo tutti insieme? Perché mi sta bene anche il ricordo di Berlusconi sulla maggior parte dei canali ma un film di Nuti sarebbe rispettoso no?».