Propaganda Live, Zoro su Roberto Angelini: «Ha sbagliato tutto, ma questo posto è suo»

Diego Bianchi, presentando a Propaganda Live ieri su La7 il nuovo chitarrista Gabriele Lazzarotti, è intervenuto sul caso dello storico musicista della trasmissione Roberto Angelini, multato per aver assunto irregolarmente una dipendente nel suo ristorante giapponese: «Roberto si è scusato più volte con la ragazza e con noi. Ha voluto fare un passo indietro. Rispettiamo la sua decisione, ma questo posto è suo e quando sarà, quando vorrà, potrà tornare», ha detto Zoro. «Il nostro titolare è incappato in una spiacevole circostanza personale che nulla ha a che fare con questo programma - ha aggiunto Bianchi- Ha sbagliato gravemente e ha continuato a sbagliare come se non fosse con noi da otto anni».

