Francesco Nuti, la figlia Ginevra: «Grazie dell'amore». Ma Elena Sofia Ricci è polemica: «Neanche un suo film in onda»

Francesco Nuti, la figlia Ginevra pubblica il suo primo post su Instagram: «Grazie dell'amore, non riesco a rispondere. Vi leggo tutti, un abbraccio. Ginevra».

Francesco Nuti morto, Giovanni Veronesi: «È stato dimenticato troppo presto, il destino infausto di tutti i comici»

Dopo la morte del padre infatti, la figlia non aveva avuto modo di salutare e ringraziare il pubblico che tanto è rimasto colpito dalla notizia della scomparsa dell'attore toscano.

Elena Sofia Ricci invece, polemizza sull'assenza di omaggi in tv. «Scusate...ma un mio film in onda questi giorni?», il post dell'attrice con una foto di Nuti, come volesse chiedere il perché della sua assenza dal piccolo schermo.