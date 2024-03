Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi a ‘Pechino Express’: «Un viaggio di incontri, cuori e sorrisi»

Venerdì 8 Marzo 2024, 16:18

In corsa lungo la Rotta del Dragone a ‘Pechino Express’ ci sono anche I Romagnoli doc – riccionese lui, riminese lei – Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi. Coppia che, non a caso, sceglie come colonna sonora per descrivere il viaggio tra Vietnam, Laos e Sri Lanka un evergreen della tradizione come ‘Romagna Mia’. ‘Pechino Express – La Rotta del Dragone’ (show Sky Original realizzato da Banijay Italia) va in onda da giovedì 7 marzo alle ore 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW. Inoltre, è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Immagini da Ufficio Stampa / Kikapress



