L'omaggio di Paola Cortellesi a Laura Pausini da Mara Venier: «Orgogliosa di quello che hai fatto. Un difetto? Non sa dire la doppia 'Z'»

Nella puntata di oggi di Domenica In, Paola Cortellesi si è collegata in studio con Mara Venier che proprio in quel momento stava intervistano Laura Pausini, reduce dall'uscita del suo nuovo album "Vite parallele". Alla celebre cantante, la Cortellesi ha voluto dedicare parole di stima e riconoscenza, ma anche di amicizia.

Laura Pausini ospite a "Domenica In": età, esordi, carriera e vita privata: tutto ciò che non sapevate sulla celebre cantante

L'omaggio di Paola Cortellesi a Laura Pausini

«Prima donna a riempire gli stadi, e ora l'ultimo riconoscimento come Person of the Year dei Latin Grammy - ha esordito Paola Cortellesi rivolgendosi alla Pausini - Io penso che Laura sia pioniera e che in questi anni abbia fatto cose grandissime che nessun altro ha mai fatto». «Credo per questo che le si debba essere grati, aldilà che si ascolti il rock o la musica melodica», ha proseguito l'attrice e regista.

«Penso che si debba essere orgogliosi, e io lo sono e lo sarei anche se non la conoscessi. Ma io che cos'ho in più? Che la conosco e sono sua amica, e di questo mi vanto molto», ha scherzato la Cortellesi, per poi proseguire: «Un difetto di Laura Pausini? Ha un probelma "le doppie Z"», ha ironizzato.

Poi l'appello alla Venier: «Mara, ti prego, pensaci tu, falla esercitare».

Laura Pausini ha così risposto: «Aldià di essere la mia "cuora" - noi ci chiamiamo così - quest'anno Paola ha fatto un gesto molto grande per questa nazione, quello di scrivere, girare e recitare in un film che merita l'Oscar. Gli italiani lo stanno riconoscendo».