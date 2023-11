Laura Pausini in lacrime per il video a sorpresa di Pippo Baudo a Domenica In: «Lui mi ha cambiato la vita»

Nello studio di “Domenica In” arriva Laura Pausini, che ha appena vinto il riconoscimento “Person of the Year” ai Latin Grammy Awards 2023, terza donna nel mondo a ricevere il premio dopo Gloria Estefan e Shakira. «Sono emozionata, è rimasta come quando l'ho conosciuta», Mara Venier la annuncia così. «Sei il nostro orgoglio in tutto il mondo», la conduttrice la sprona.

Laura pausini a Domenica In, la carriera

«La verità è che io non mi aspetto mai niente, mi emoziono ancora.

Ho ancora gli occhi aperti verso il futuro». Il successo lo deve al suo talento ma anche alla disciplina e alla sua famiglia: «devo ringraziare mio padre, perché negli anni del piano bar lui mi ha dato le regole. Il mio sogno era fare pianobar da sola. Sognavo di cantare ma avevo in mente tante alternative, volevo fare ceramiche o la truccatrice. Io consiglio a tutti di farsi sempre un piano B»

La sorpresa di Pippo Baudo

Con La solitudine arriva (e vince) Sanremo 1993 e, parlando della kermesse musicale, è intervenuto con un video a sorpresa Pippo Baudo che ha ricordato di come quella ragazzina di appena 18 anni ha convinto tutti al Festival: «Gli orchestrali si sono alzati in piedi e non è una cosa comune. Laura sei grande, continua ad essere così buona e grande e canta che quanti canti vinci sempre». Rivedere Pippo Baudo, ormai 87enne e lontano dalla tv da un bel po' che è tornato a mostrarsi in video solo per farle un videomessaggio, è stata un'emozione fortissima per Laura.che non è riuscita a trattenere le lacrime: «Ti voglio bene Pippo. Mi ha cambiato la vita»