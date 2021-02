Ornella Muti angosciata a Domenica In: «Mia figlia è positiva. Ho paura e voglio vaccinarmi»

Angoscia, stress e paura. Sono questi i sentimenti che l'attrice Ornella Muti mostra a Domenica In quando annuncia che la figlia è positiva al Covid-19. «Mia figlia è positiva e sono terrorizzata, non si può vivere così». Si tratta della più piccola, Carolina, che ora si trova in isolamento.

«Ho paura per me e per i miei figli»

Ornella Muti si collega a Domenica In dove sono presenti in studio Mara Venier, il professor Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani. Qui rivela al pubblico e ai presenti: «Sono molto angosciata per questa situazione, è uno stress che sento ogni giorno. Quello che più mi terrorizza è che Carolina, di tutta la nostra famiglia, è stata la più prudente e attenta a rispettare le misure anti contagio. Ho paura per me e per i miei figli, è un grande dolore saperla lontana e non poterla raggiungere».

«Voglio vaccinarmi»

Ornella Muti è in collegamento dalla Puglia quando rivela che la figlia è positiva. Si trova lì perché stava girando un nuovo film. Sul set, dice, sono tutti «molto attenti a rispettare i protocolli sanitari». E poi aggiunge: «Voglio assolutamente vaccinarmi».

