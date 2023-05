Daniele Dal Moro sbotta contro i “fan”, lo sfogo social: «Per colpa vostra ho problemi con Oriana e nel lavoro»

Venerdì 26 Maggio 2023, 10:15

Tra Daniele Dal Moro e i fan il rapporto non è dei migliori. Nelle ultime ore l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha inveito sui social contro i sostenitori. Non è chiaro il motivo ma è plausibile pensare che a far perdere le staffe a Daniele sia l’invadenza di parte del suo pubblico, che mostra un’attenzione a dir poco morbosa alla sua storia con Oriana Marzoli. E c’è chi considera immotivato lo sfogo di Dal Moro.

Daniele Dal Moro sbotta con i "fan" sui social: lo sfogo

Ma vediamo che cosa è successo. Daniele Dal Moro sui social è una furia, e si lascia andare a un duro sfogo contro i fan: «La cosa che mi infastidisce di più è che non solo mi create problemi con Oriana ma, di conseguenza, anche sul lavoro. Che per me è molto importante a differenza delle vostre ca***e!» ha scritto il gieffino nel primo di una serie di tweet indirizzati agli Oriele (così si fanno chiamare i fan della coppia).

