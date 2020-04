Natalie Portman, debutto alla regia con la storia di Amos Oz. Il film in tv

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al debutto da regista,narra la storia dello scrittorenel film Sognare è vivere, in onda martedì 7 aprile alle 21.15 su Rai5. Interpretato da Natalie Portman, Gilad Kahana, Amir Tessler, Makram Khoury, Shira Haas, il film - in onda senza interruzioni pubblicitarie e anche in lingua originale - è stato candidato alla Golden Camera di Cannes 2015. Sullo sfondo degli anni di fine mandato britannico della Palestina e la nascita dello Stato d’Israele, Amos Oz cresce a Gerusalemme con il padre accademico Arieh e la madre Fania, scrittrice e giornalista.Gli Oz sono una delle tante famiglie ebraiche trasferitesi in Palestina dall’Europa durante gli anni Trenta e Quaranta per sfuggire alle persecuzioni razziali. Arieh è cautamente fiducioso per il futuro; Fania, invece, vuole molto di più. Ben presto, infatti, la noia della vita quotidiana inizia a pesare drammaticamente sullo spirito della donna, imprigionata in un matrimonio infelice e intellettualmente soffocata. Per distrarre se stessa e far divertire il piccolo Amos, Fania inizia così a inventare storie avventurose e a introdurre il figlio al mondo della poesia e della parola. Il film è tratto dall’autobiografia «Una storia di amore e di tenebra» di Amos Oz.