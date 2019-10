Nadia Toffa, stasera la prima puntata senza di lei: una reunion di 100 Iene per un grande abbraccio

Un ultimo grande abbraccio, affettuoso, commovente. Cento Iene si riuniscono stasera in ricordo di Nadia Toffa, una delle più amate tra di loro. Sarà l'omaggio della famiglia di Le Iene show, di cui stasera va in onda la prima puntata della nuova stagione su Italia 1, alle 21,25, alla conduttrice morta lo scorso agosto a 40 anni. Da Luciana Littizzetto, a Simona Ventura, Claudio Bisio, Alessandro Cattelan, Geppi Gucciari, Luca e Paolo, Enrico Lucci, Fabio Volo, Enrico Brignano, un lungo elenco di tutti quelli che in 23 anni hanno collaborato al programma, si ritrovano insieme per un grande abbraccio, indossando la divisa delle Iene. Durante la prima puntata dello show, in onda tutti i martedì e condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, accompagnati dalle voci della Gialappas band, sarà trasmesso anche l'ultimo video di Nadia Toffa.

Stasera in tv 'Le Iene Show', anticipazioni della prima puntata della nuova stagione

Nadia Toffa, a Le Iene il video-saluto inedito: «Non è il quanto vivi, ma come vivi»



Intanto ieri la Giunta regionale della Puglia ha fatto sapere di aver deliberato, su proposta del presidente Michele Emiliano, «l'avvio di tutte le procedure necessarie, attraverso la Direzione strategica della Asl di Taranto, all'intitolazione dell'Unità Operativa di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto a Nadia Toffa, prematuramente scomparsa e da sempre attenta alle istanze della popolazione pugliese, ma soprattutto allo stato di salute della popolazione tarantina ed in particolare dei bambini della città di Taranto.



“Non è importante quanto vivi, ma come vivi”. Domani la stagione de #LeIene riparte con l’ultimo video voluto e realizzato dalla nostra Nadia Toffa. Dalle 21.25 su Italia1 ➡️ https://t.co/TdzXTpnta1 pic.twitter.com/ICgNWKzhx7 — Le Iene (@redazioneiene) 30 settembre 2019

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha così inteso dare immediatamente corso alla richiesta pervenutagli il 23 settembre scorso a seguito di una petizione popolare con oltre 90mila firme raccolte».

